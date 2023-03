Hanoi (VNA) - Depuis 2006, le ministère de la Santé a procédé au dépistage prénatal et néonatal, au diagnostic et au traitement de certaines maladies et troubles afin de réduire les coûts et d’améliorer la santé de la population future.

Dépistage prénatal par échographie pour une femme enceintes au poste de santé de la commune de Thanh Lan, district de Co To. Photo: VNA



Le Premier ministre a approuvé en décembre 2020 un programme visant à étendre la fourniture de dépistage prénatal et néonatal, de diagnostic, et le traitement de certaines maladies et troubles jusqu’en 2030, a fait savoir Pham Hông Quân, directeur adjoint du Département de la structure et de la qualité de la population, Département général de la population et du planning familial du ministère de la Santé.



Le programme a été mis en œuvre à l’échelle nationale dans plus de 10.000 districts et communes. Les unités de santé au niveau de district ont effectué un dépistage prénatal à l’aide de techniques d’échographie tandis que les postes médicaux au niveau des communes ont effectué une piqûre néonatale au talon pour prélever des échantillons de sang qui sont testés pour des maladies génétiques rares.



Le ratio de femmes enceintes ayant subi des tests prénataux est passé de 20% en 2016 à 56,43% en 2019, tandis que le ratio de nouveau-nés ayant subi des tests de dépistage est passé de 23% à 40% au cours de la même période.



Pham Hông Quân a reconnu que la mise en œuvre du programme apporte non seulement une valeur humanitaire car il aide à prévenir de graves conséquences sur le développement mental et physique des enfants, mais réduit également le fardeau financier social associé au coût des traitements futurs.



Cependant, le programme s’est heurté à de nombreuses difficultés, en particulier dans les régions des minorités ethniques et des régions montagneuses.



Un projet de recherche sur l’identification des obstacles à l’accès aux services de santé maternelle et de planification familiale dans les communautés ethniques minoritaires au Vietnam, soutenu par le ministère de la Santé et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, et l’Université de Toronto a révélé que le dépistage néonatal est négligé dans les communautés ethniques.



Selon le projet, le ratio des femmes de minorités ethniques ayant accès à des services prénatals ou ayant des examens prénatals au moins quatre fois pendant la grossesse (16%) était de 58 points de pourcentage inférieur au ratio national (74%).