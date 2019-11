La secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Vo Thi Dung et Yamamoto Shigeki, directeur général du programme "Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon". Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Vo Thi Dung a reçu mardi les délégués de la 46e édition du programme "Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon".

Selon Mme Vo Thi Dung, c'est une bonne occasion pour les jeunes vietnamiens d'étudier les pays d'Asie du Sud-Est et le Japon, de présenter l'image du Vietnam aux amis internationaux.

En outre, avec diverses activités, ce programme contribuera au maintien de la stabilité et de la paix de la région comme du monde.

Selon Yamamoto Shigeki, directeur général du programme "Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon", avec la participation de jeunes leaders exceptionnels des nations, ce programme contribuera au renforcement de la compréhension mutuelle entre les populations des pays et à la promotion de la paix de la région et du monde.

Au départ du Japon le 3 novembre, ce bateau, avec à son bord 328 jeunes en provenance des dix pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et du Japon, fait escale pendant trois jours à Ho Chi Minh-Ville. -VNA