Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Après sa visite officielle au Vietnam les 20 et 21 juillet, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, également ministre des Finances, a déclaré à la presse que le processus de développement du Vietnam était une bonne expérience pour son pays.

Surmontant les pertes de guerre, le Vietnam a fait des progrès en peu de temps et fait maintenant partie des pays en développement qui connaissent des succès dans le monde, a-t-il estimé.

Dans les années 1990, le Vietnam a beaucoup appris du développement de la Malaisie, notamment dans le secteur bancaire et financier. Cependant, jusqu'à présent, le Vietnam a devancé la Malaisie dans certains domaines grâce à son développement économique et à l'adoption de mesures strictes en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption.

La Malaisie peut également apprendre du Vietnam des politiques nationales claires sur l'investissement pour encourager l'investissement étranger.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que le gouvernement vietnamien considérait la Malaisie comme un partenaire stratégique important.

Il a annoncé ses discussions avec les dirigeants vietnamiens sur la cybersécurité et le contrôle des frontières, et a encouragé les entreprises malaisiennes à investir et à développer l'industrie halal au Vietnam.

Il a également exprimé l'espoir que les entreprises impliquées dans l'industrie halal en Malaisie puissent aider les entreprises vietnamiennes à développer et à construire cette industrie. -VNA