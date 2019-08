Hanoï (VNA) – L’Institut d’études économiques et politiques, l’Université d’économie et de commerce de l’Université nationale de Hanoï (VNU-UEB) et l’Institut pour la démocratie et les affaires économiques de la Malaisie (IDEAS) ont organisé le 13 août à Hanoï une table ronde scientifique internationale sur le processus de développement de la Communauté économique de l’ASEAN.

Des interventions et des avis présentés à cet événement ont affirmé que l’ASEAN était l’un des modèles réussis en termes de coopération régionale et dans le milieu des pays en voie des développement.

Selon un rapport de l’IDEAS, Singapour, le Vietnam et les Philippines occupent les premières places au sein de la Communauté de l’ASEAN en termes d’ouverture, de promotion de la coopération régionale et d’intégration internationale, notamment dans le cadre des accords de libre-échange de nouvelle génération. Singapour, représente à lui seul environ 70% des investissements directs étrangers versés dans la région de l’ASEAN.

Les participants ont aussi avancé des prévisions sur les nouveaux défis pour la coopération économique dans le cadre de la Communauté économique de l’ASEAN.-VNA