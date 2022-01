Hanoï, 21 janvier (VNA) - Le prix VinFuture, un prix international fondé au Vietnam pour honorer les réalisations scientifiques, a décerné des prix d'une valeur de 4,5 millions de dollars à plusieurs scientifiques mondiaux le 20 janvier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet le Grand Prix VinFuture à trois scientifiques Katalin Kariko et Drew Weissman des États-Unis et Pieter Rutter Cullis du Canada. Photo : VNA

Géré par la Fondation VinFuture, créée par le président de Vingroup Pham Nhat Vuong et son épouse Pham Thu Huong, le prix annuel VinFuture est un prix mondial de la science et de la technologie qui récompense les découvertes scientifiques et technologiques révolutionnaires.

Il comprenait un Grand Prix VinFuture d'une valeur de 3 millions de dollars et trois prix spéciaux, chacun de 500.000 dollars, pour les femmes innovatrices, les scientifiques des pays en développement et ceux ayant des réalisations exceptionnelles dans des domaines émergents.

Trois scientifiques, à savoir Katalin Kariko et Drew Weissman des États-Unis et Pieter Rutter Cullis du Canada, ont reçu le Grand Prix VinFuture pour leurs contributions au développement de la technologie des vaccins à ARNm.

La scientifique sino-américaine Zhenan Bao a reçu un prix VinFuture dédié aux femmes innovatrices pour ses recherches sur les « peaux électroniques » capables de s'étirer, de cicatriser comme des peaux normales et qui sont biodégradables.

Les scientifiques sud-africains Salim Abdool Karim et Quarraisha Abdool Karim ont reçu un prix VinFuture dédié aux innovateurs des pays en développement pour l'invention d'un gel au ténofovir, un produit destiné aux femmes pour prévenir l'infection par le VIH.

Le scientifique américain Omar Yaghi a reçu un prix VinFuture pour ses réalisations exceptionnelles dans des domaines émergents pour ses recherches sur les sciences de l'eau et des matériaux.

Présent à la cérémonie de remise des prix, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam accordait la priorité au développement de la science et de la technologie, le considérant comme une percée stratégique pour le développement socio-économique.

L’État vietnamien accélère l’élaboration de mécanismes et de politiques pour concrétiser les orientations du Parti et favoriser la mobilisation des ressources pour les innovations.

Il a salué les efforts de la Fondation VinFuture dans la construction et le développement du Prix VinFuture et a exprimé son espoir de nouvelles étapes dans l'application scientifique au Vietnam.

Au cours de la première édition, le comité d'organisation a reçu plus de 1.200 candidatures de 654 universités de premier plan, 51 instituts de recherche renommés et 42 académies nationales des sciences dans le monde. Parmi les 599 innovations en compétition, environ 100 sont réalisées par les 2% de scientifiques les plus cités au monde. Les femmes scientifiques participant à l'événement représentaient 34,3% du total, dont beaucoup ont remporté les prix Nobel, Breakthrough, Tang et Japan.

Le concours a attiré des participants de 60 pays du monde, 52,6 % de leurs projets proviennent d'Amérique du Nord et de l'Union européenne. Le Vietnam a également participé avec 17 projets.- VNA