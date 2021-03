Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le prix du riz au Vietnam est en hausse et continue de bien concurrencer le riz des pays rivaux en termes de qualité.

L'exportation du riz vietnamien. Photo: Tapchitaichinh



Selon l'Association alimentaire du Vietnam, le prix à l'exportation du riz vietnamien à 5% de taux de brisures est actuellement de 517 USD/ tonne et de 492 USD/ tonne pour celui à 25% de taux de brisures. Les prix d'autres types de riz tels que le jasmin vont de 563 à 567 USD/ tonne, celui à 100% de brisures 438 USD - 442 USD / tonne.



Pour des riz de même catégories, le prix du riz vietnamien est supérieur de 5 à 7 USD/ tonne à celui de la Thaïlande et bien supérieur à celui de l'Inde et du Pakistan. Plus précisément, le prix à 5% de brisures en Thaïlande est actuellement proposé à la vente entre 508 et 512 USD/ tonne. Celui du riz indien est de 398 à 402 USD/ tonne, et celui du riz pakistanais entre 438 et 442 USD/ tonne.



"Le riz vietnamien n'a jamais atteint un prix aussi élevé. C'est un signe que sa qualité s'améliore de jour en jour", a déclaré Nguyen Nhu Cuong, directeur du Département de la production végétale relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



L'Association alimentaire du Vietnam a déclaré que les accords de libre-échange ouvraient une large porte à l'exportation de riz vietnamien. Début 2021, de nombreuses entreprises de l'association ont remporté de grosses commandes, en particulier pour le marché européen et certains marchés dans le cadre du partenariat économique régional global (RCEP). -CPV/VNA