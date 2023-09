Le prince héritier Akishino du Japon et la princesse héritière Kiko sont arrivés le 20 septembre après-midi à Hanoï, entamant leur visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï, 20 septembre (VNA) - Le prince héritier Akishino du Japon et la princesse héritière Kiko sont arrivés le 20 septembre après-midi à Hanoï, entamant leur visite officielle au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon (1973-2023).On espère que cette visite contribuera à approfondir davantage l'amitié entre les peuples vietnamien et japonais ainsi que les liens entre les deux pays.Le Japon est l'un des principaux partenaires importants et à long terme du Vietnam. Au cours des 35 années de la mise en œuvre de Doi Moi (Renouveau) du Vietnam et des 50 ans de relations entre les deux pays, le Japon a toujours soutenu le Vietnam dans son intégration internationale et son développement socio-économique.Ces dernières années, le partenariat stratégique étendu bilatéral pour la paix et la prospérité en Asie a connu des progrès solides et globaux.Le Japon est le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD), le deuxième partenaire de coopération dans le domaine du travail, le troisième investisseur et source de tourisme et le quatrième partenaire commercial du Vietnam.Les relations bilatérales dans les domaines politique, diplomatique, de sécurité, de défense, d'économie, d'éducation et de formation ont été renforcés et approfondis, ainsi que la coopération entre les localités.L'APD du Japon a grandement contribué au développement du système d'infrastructures du Vietnam, à la croissance socio-économique durable, à la promotion de la science et de la technologie et au développement de ressources humaines de haute qualité.Le Japon compte désormais plus de 5.000 projets en vigueur au Vietnam avec un capital total de plus de 70 milliards de dollars, se classant au troisième rang parmi 143 pays et territoires investissant dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes ont mené 106 projets d'une valeur d'environ 19,5 millions de dollars au Japon.Le commerce bilatéral s'est développé de manière équilibrée, atteignant près de 50 milliards de dollars en 2022, faisant du Japon le quatrième partenaire commercial du Vietnam.Le développement des ressources humaines constitue un pilier important du partenariat bilatéral. Actuellement, environ 500.000 Vietnamiens travaillent, étudient et vivent au Japon, compensant ainsi la pénurie de main-d'œuvre au Japon.Actuellement, plus de 40 couples de localités vietnamiennes et japonaises ont établi leur partenariat, tandis que de nombreuses localités japonaises ont établi leurs groupes parlementaires et leurs alliances avec le Vietnam.Selon Yamaguchi Natsuo, représentant en chef du Parti japonais Komeito, le Vietnam et le Japon ont tous deux connu les souffrances de la guerre et partagent donc l’aspiration à construire une paix durable. Le Japon a aidé le Vietnam à surmonter les difficultés de l'après-guerre, a-t-il déclaré, ajoutant que les échanges entre les peuples entre les deux pays se sont également développés, contribuant à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.Lors de sa visite au Vietnam l'année dernière, le Premier ministre japonais Kishida Fumio a affirmé que les similitudes culturelles avaient contribué à renforcer les liens entre les deux pays et leurs peuples. Le Japon travaille dur pour ouvrir un nouveau chapitre de ses relations bilatérales dans un esprit de sentiments chaleureux, de sincérité, de confiance, de sens pratique et d'efficacité.Abordant le potentiel de coopération entre les deux pays, l'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, le Vietnam et le Japon sont devenus des partenaires importants l'un pour l'autre avec de nombreux intérêts communs.Parallèlement aux échanges réguliers de délégations de haut niveau, les deux parties ont organisé des réunions en marge des événements internationaux et régionaux, a-t-il noté.Le diplomate a déclaré qu'il y avait beaucoup de marge pour que les deux parties renforcent davantage leur coopération dans tous les domaines.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment confirmé que le gouvernement vietnamien accompagnerait et soutiendrait toujours les investisseurs japonais pour investir avec succès et durablement au Vietnam.Le Vietnam et le Japon disposent d'un grand potentiel de coopération dans de nombreux domaines, notamment dans les domaines de la technologie, de la transformation numérique, de la diversification de la chaîne d'approvisionnement et du développement vert, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.La visite du prince héritier Akishino et de la princesse héritière Kiko du Japon à cette occasion spéciale est une forte affirmation de la tradition de coopération, de sincérité et de confiance mutuelle entre les deux pays.La visite devrait contribuer à renforcer et à développer les relations bilatérales de manière profonde, solide, efficace et pratique, au profit des peuples vietnamien et japonais et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. - VNA