L'ambassadrice vietnamien en Suisse et Liechtenstein, Mme Le Linh Lan (gauche) et le Prince héréditaire du Liechtenstein, Alois. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Prince héréditaire du Liechtenstein, Alois, a salué le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale lors de sa réception de l’ambassadrice du Vietnam en Suisse et au Liechtenstein, Le Linh Lan, venant lui présenter ses lettres de créance le 27 juin dans la capitale Vaduz.

Il a félicité l’ambassadrice Linh pour sa nomination et a exprimé son admiration devant le développement économique dynamique du Vietnam ces dernières années.

Le Prince héritier a espéré pouvoir se rendre au Vietnam à l'occasion de la signature de l'Accord de non-double taxation entre les deux pays ou d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Lors de la réception, la diplomate Le Linh Lan a transmis au Prince l'invitation du secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong d'effectuer une visite au Vietnam.

Elle a présenté les réalisations obtenues du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale ces dernières années.

Alors que le Vietnam poursuit une politique extérieure ouverte, d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, le pays souhaite promouvoir les relations avec le Liechtenstein, a souligné la diplomate vietnamienne.

Auparavant, l’ambassadrice Le Linh Lan a rencontré la ministre des Affaires étrangères du Liechtenstein, Aurelia Frick.

La ministre Aurelia Frick a exprimé l'espoir que le gouvernement vietnamien négocierait et signerait avec son pays l’accord de non-double taxation, ainsi que la mise en place d'un cadre juridique complet pour stimuler les échanges commerciaux.

Les entreprises du Liechtenstein s'intéressent au marché vietnamien, a-t-elle déclaré, souhaitant que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'AELE serve de catalyseur pour renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et l'AELE en génétal , et le Liechtenstein en particulier.

Félicitant le Vietnam d'être devenu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, elle a déclaré que le Liechtenstein souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam dans le cadre de l’ONU.-VNA