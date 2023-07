Quang Tri (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê est venu rendre hommage, dimanche après-midi, aux héros morts pour la Patrie durant les combats de 81 jours en 1972 à la vieille citadelle de Quang Tri à l’occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê est venu rendre hommage, dimanche après-midi, aux héros morts pour la Patrie durant les combats de 81 jours en 1972 à la vieille citadelle de Quang Tri. Photo : VNA

Leur sacrifice a encouragé le peuple vietnamien dans la lutte pour la victoire finale au printemps 1975, a déclaré le président de l’AN Vuong Dinh Huê.

Le chef de l’organe législatif s’est rendu au site commémoratif du secrétaire général Lê Duân. Photo : VNA

Après avoir visité la cimetière nationale des héros morts pour la Patrie de Truong Son, lieu de repos de plus de 10 000 soldats vietnamiens et la cimetière nationale de la Route 9, où reposent 11.000 soldats, puis lâché des fleurs à la rivière Thach Han, toujours en mémoire des morts pour la Patrie, le chef de l’organe législatif s’est rendu au site commémoratif du secrétaire général Lê Duân, avant de venir offrir des cadeaux à des personnes méritantes de la province de Quang Tri.

Vuong Dinh Huê visite la Mère héroïque vietnamienne Nguyên Thi Phuoc à Quang Tri. Photo : VNA

La Journée vietnamienne des invalides de guerre et des morts pour la Patrie est une occasion spéciale pour tout le peuple d'exprimer sa reconnaissance envers des millions de martyrs et d'invalides de guerre qui ont sacrifié leur vie et leur santé pour la libération nationale. - VNA