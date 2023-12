Le président Vo Van Thuong à la 5e zone militaire. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le président Vo Van Thuong a eu le 5 décembre une séance de travail avec le commandement de la 5e zone militaire, - une zone stratégique en termes de politique, d'économie, de défense et de sécurité du Centre et des Hauts-Plateau du Centre.

Le chef de l'Etat a salué les efforts des forces armées de la zone pour accomplir leurs missions, fournir des prévisions et des conseils précis au Parti, à l'Etat, à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense sur les questions de défense militaire et régler tous les problèmes qui se posent. Les forces armées de la 5e zone militaire ont strictement maintenu leur préparation au combat, gérant étroitement l'espace aérien national, la mer, les îles et les frontières, renforçant la capacité de défense.

Il a salué l'engagement actif des officiers et des soldats de la 5e zone militaire dans la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles ainsi que dans les activités de recherche et de sauvetage.

Estimant que la situation mondiale et régionale continuera probablement à évoluer de manière compliquée et imprévisible, le président a demandé à la 5e zone militaire de se concentrer sur la mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du Parti sur la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation ainsi que des résolutions et directives sur les tâches de défense et de sécurité en relation avec le développement socio-économique dans les zones stratégiques.

Le président Vo Van Thuong travaille avec les officiers de la 5e zone militaire. Photo: VNA

Il est nécessaire de fournir une analyse, une évaluation et une prévision précises sur les développements de défense et de sécurité dans la 5e zone militaire pour apporter une réponse appropriée, en protégeant fermement la frontière nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale, a-t-il demandé.

Vo Van Thuong a demandé à la 5e zone militaire de renforcer l'efficacité de l'éducation politique et idéologique, de combattre les points de vue erronés et réactionnaires des forces hostiles, de protéger les fondements idéologiques du Parti, de prévenir et combattre activement les signes d''auto-évolution", d'"auto-transformation" et de "dépolitisation de l'armée", et de favoriser la solidarité interne ainsi qu'entre les forces armées et le peuple.

Le chef de l'État a aussi demandé à la 5e zone militaire de continuer à gérer strictement l'espace aérien, la mer, les frontières, le cyberespace ainsi que les zones stratégiques, tout en se coordonnant avec les administrations locales et d'autres forces pour maintenir la stabilité socio-politique, promouvoir la coopération internationale pour construire une frontière de paix, d'amitié, de stabilité et de développement, et aussi d'apporter son soutien au Laos et au Cambodge.



Plus tôt, dans la matinée du même jour, Vo Van Thuong avait inspecté l'entraînement et la préparation au combat de la brigade blindée 574 de la 5e zone militaire. VNA