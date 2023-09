Le président Vo Van Thuong (droite) et le prince héritier Fumihito Akishino du Japon. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son épouse ont reçu ce vendredi 22 septembre à Hanoï le prince héritier Fumihito Akishino et la princesse Kito du Japon, en visite officielle du 20 au 25 septembre au Vietnam.Vo Van Thuong a particulièrement souligné le développement des relations entre le Vietnam et le Japon dans les échanges entre les deux peuples et dans la culture, l’éducation et la formation. Il a remercié et espéré que le Japon continuerait à prendre soin et à créer des conditions favorables à la communauté de près de 500 000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon.Le Vietnam est prêt à créer les meilleures conditions pour que les entreprises et les habitants japonais puissent faire des affaires et vivre de manière agréable au Vietnam, a-t-il affirmé.Le prince héritier Fumihito Akishino et la princesse Kito ont respectueusement transmis le message du roi Naruhito et de la reine du Japon au président Vo Van Thuong et à son épouse.