Lors d'une réception pour le président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN) Sinlavong Khoutphaythoune. Photo : VNA

Vientiane, 10 avril (VNA) - Le président Vo Van Thuong s’est réjoui du développement de la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos lors d'une réception à Vientiane le 10 avril pour le président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN) Sinlavong Khoutphaythoune.Le président Vo Van Thuong en visite officielle au Laos a salué la coopération entre le Comité central du FLCN et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (VFF) ainsi que les partenaires vietnamiens au cours des dernières années, notamment la signature d'un accord de coopération pour la période 2022-2026.Il a déclaré que les deux parties ont régulièrement maintenu l'échange de délégations à tous les niveaux via différents canaux, tandis que les échanges entre les localités et les deux peuples des deux pays ont été approfondis.Pour varoliser efficacement l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, le dirigeant vietnamien a suggéré que le Comité central du FLCN travaille en étroite collaboration avec le Vietnam pour réaliser efficacement des accords de coopération dans des domaines tels que le front, la mobilisation de masse, la religion et affaires ethniques et sensibiliser le public à la tradition des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.À l'occasion de la fête traditionnelle du Nouvel An au Laos , Bunpimay, il a souhaité au Comité central du FLCN et à son président succès et développement, continuant à apporter des contributions positives à la préservation et au maintien des relations spéciales Vietnam-Laos.Sinlavong Khoutphaythoune, pour sa part, a exprimé sa joie lorsque le président Vo Van Thuong a choisi le Laos comme premier pays à effectuer une visite officielle après avoir pris ses nouvelles fonctions.Il a affirmé qu'il se souvenait toujours et qu'il était reconnaissant de l'aide précieuse que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont offert au Laos dans la lutte pour la libération nationale d’hier et la construction et le développement nationaux d’aujourd’hui.Le responsable lao s'est engagé à continuer de travailler en étroite collaboration avec le Comité central de la VFF pour tirer parti du succès de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.Il a également promis de sensibiliser le peuple lao, en particulier les jeunes générations, aux relations spéciales Laos-Vietnam tout en s'associant aux agences lao pour offrir tout le soutien possible aux Vietnamiens vivant et travaillant dans le pays.