Le président Vo Van Thuong rend visite à l’ambassade du Vietnam au Laos . Photo: VNA

Le président Vo Van Thuong et la délégation de haut rang l'accompagnant quittent Vientiane, terminant avec succès sa visite officielle au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le président Vo Van Thuong a rendu visite, mardi 11 avril, à l’ambassade du Vietnam où il a rencontré des représentants d’entreprises et de la communauté vietnamienne au Laos.Lors de la rencontre, le chef de l’Etat a souligné que le Parti et l'État prêtaient toujours attention à la communauté vietnamienne d'outre-mer et la considéraient comme une partie intégrante du grand bloc d'union nationale.Le Parti et l'État prennent soin toujours des Vietnamiens d'outre-mer en cherchant à améliorer les politiques en leur faveur et à éliminer les difficultés dans leur vie, a-t-il affirmé.Le président Vo Van Thuong a salué le patriotisme et les importantes contributions des Vietnamiens d'outre-mer et de la communauté d'affaires vietnamienne au Laos au processus de développement et de défense du Vietnam, ainsi qu'aux relations entre les deux pays.Dans l'après-midi du même jour, le président Vo Van Thuong et la délégation de haut rang l'accompagnant ont quitté Vientiane, terminant avec succès sa visite officielle au Laos.-VNA