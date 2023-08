Hanoï, 27 août (VNA) - Le président Vo Van Thuong s’est rendu le 27 août au temple dédié au grand leader au mont Ba Vi, en banlieue de Hanoï, à l'occasion de son 54e anniversaire de décès et de ses 54 ans de mise en œuvre de son Testament.

Le président Vo Van Thuong dépose des fleurs et brûlé des bâtonnets d’encens à la mémoire du président Hô Chi Minh.Nhập mô tả cho ảnh

Il a déposé des fleurs et brûlé des bâtonnets d’encens à la mémoire du président Hô Chi Minh.

Le président Vo Van Thuong était accompagné de l'ancien président Nguyen Xuan Phuc et de l'ancien président de l'Assemblée nationale Nguyen Sinh Hung, ainsi que des dirigeants actuels et anciens du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères, des secteurs et des localités, ainsi que des membres des familles Nguyen Sinh et Hoang Xuan au district de Nam Dan, province de Nghe An (Centre), terre natale du président Hô Chi Minh.

Écrivant sur un livre d'hommage au temple, le président Vo Van Thuong a souligné les immenses contributions du défunt dirigeant à la nation.

Le 21e jour du 7e mois lunaire de 1969, le président Hô Chi Minh quittait ce monde. Son Testament est un bien inestimable du peuple vietnamien. Réaliser son Testament la façon dont le peuple vietnamien exprime sa gratitude envers son dirigeant bien-aimé.

Au cours des dernières années, le peuple vietnamien a renforcé sa volonté de suivre l’exemple moral et le style de vie du président Hô Chi Minh afin de réaliser son aspiration à rendre le Vietnam plus fort et à égalité avec les autres pays. - VNA