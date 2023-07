Le président Vo Van Thuong (2e à gauche) et son épouse rencontrent le gouverneur de la région du Burgenland Hans Peter Doskozil et son épouse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Autriche, mardi matin 25 juillet (heure locale), le président Vo Van Thuong et son épouse se sont rendus dans le Burgenland et ont rencontré son gouverneur Hans Peter Doskozil.Le gouverneur a souligné que la visite du président Vo Van Thuong était une jalon importante, marquant le développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et l' Autriche vers une nouvelle hauteur.Vo Van Thuong a félicité le Burgenland pour ses réalisations exceptionnelles en matière de développement pour devenir un centre économique dynamique, un leader localité dans le développement des énergies renouvelables, avec une industrie agricole et touristique très développée en Autriche.Il a demandé au gouverneur d’encourager les entreprises de la région du Burgenland à exploiter les opportunités d'investissement et d'affaires au Vietnam, sur la base de leurs atouts disponibles ; de soutenir le Vietnam dans le domaine des énergies renouvelables, de la croissance verte ; d'aider le Burgenland à établir des partenariats, à échanger des délégations avec des localités vietnamiennes partageant des similitudes, ce pour contribuer à la compréhension mutuelle, favoriser ainsi les échanges culturels et sociaux, approfondir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Autriche.Hans Peter Doskozil a convenu de promouvoir la connectivité avec les localités vietnamiennes dans les énergies renouvelables, en particulier la technologie de stockage d'énergie utilisant des batteries organiques respectueuses de l'environnement, et le tourisme, la culture, l'art.Il a hautement apprécié les commentaires du président Vo Van Thuong, affirmant que le Burgenland souhaite se connecter et coopérer avec les localités vietnamiennes, en particulier dans le commerce des investissements, le développement durable, les échanges entre les peuples, contribuant ainsi efficacement à la consolidation et à l’élargissement de la coopération entre les deux pays. - VNA