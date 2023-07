Le président vietnamien Vo Van Thuong rencontre le personnel de l' ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Italie. Photo: VNA

Rome (VNA) - Dès son arrivée à Rome, le président vietnamien Vo Van Thuong a rencontré le 25 juillet le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Italie, ainsi que de nombreux experts, chercheurs, des membres d'organisations d'amitié et des amis italiens proches du Vietnam.



Selon le président Vo Van Thuong, les relations entre le Vietnam et l'Italie n'ont cessé de se développer en tous domaines au cours du dernier demi-siècle. Il s'est déclaré convaincu que sa visite créerait un nouvel élan pour renforcer la confiance politique, porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur et les rendre plus substantielles et plus efficaces, pour le développement de chaque pays.



A cette occasion, il a apprécié le fait que les intellectuels, les scientifiques, les hommes d'affaires et les organisations étrangères consacrent du temps à la recherche et à la promotion de la culture vietnamienne.

Le président Vo Van Thuong prend la parole. Photo: VNA



Le Parti et l'État considèrent toujours la diaspora vietnamienne à l'étranger comme une partie intégrante et inséparable de la nation vietnamienne, a déclaré Vo Van Thuong, souhaitant que les Vietnamiens à l'étranger s'intègrent bien dans leur pays d'accueil et entretiennent de bonnes relations avec les habitants locaux.



Le président a émis son souhait que le personnel de l'ambassade et les associations de la diaspora vietnamienne promeuvent leur rôle et leur responsabilité, contribuant à la consolidation et à la promotion de l'amitié traditionnelles entre le Vietnam et l'Italie. -VNA