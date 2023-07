Rome (VNA) - Dans le cadre de sa visite d'Etat en Italie, le matin du 27 juillet, le président Vo Van Thuong a eu des rencontres avec le secrétaire général du Parti communiste italien, Mauro Alboresi, la vice-présidente du Parti démocrate italien, Chiara Gribaudo, et le secrétaire national du Parti de la refondation communiste, Maurizio Acerbo.

Le président Vo Van Thuong présente un portrait du Président Ho Chi Minh au secrétaire général du Parti communiste italien Mauro Alboresi. Photo: VNA



Lors de sa rencontre avec le chef de l’Etat vietnamien, le secrétaire général du Parti communiste italien, Mauro Alboresi, a affirmé que son parti souhaitait toujours promouvoir la coopération avec le Parti communiste du Vietnam (PCV). De son côté, le président Vo Van Thuong a déclaré souhaiter que les deux Partis communistes des deux pays promeuvent leur coopération et partagent des problèmes théoriques, pratiques et stratégiques, renforçant ainsi davantage la confiance et le soutien des peuples.Lors de sa rencontre avec la vice-présidente du Parti démocrate italien, Chiara Gribaudo, le chef de l’Etat vietnamien a affirmé que son pays attachait de l’importance à la promotion des relations avec les partis politiques et le Parlement italiens et que le Vietnam souhaitait accueillir des représentants du Parti démocrate italien pour partager des expériences liées à l’élaboration de stratégies et au renforcement de la confiance du peuple. Il a estimé que les résultats positifs des relations entre les deux pays étaient dus à d'importantes contributions des partis politiques, dont le Parti démocrate.