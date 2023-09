Le président Vo Van Thuong (droite) reçoit le vice-ministre lao de la Défense Thongloi Silivong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu ce mardi 26 septembre à Hanoï le général de corps d’armée Thongloi Silivong, vice-ministre lao de la Défense, président du Département général de politique de l'Armée populaire lao, en visite de travaille au Vietnam.Le président vietnamien a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la consolidation et au renforcement de l’amitié grandiose, de la solidarité spéciale et de la coopération intégral entre le Vietnam et le Laos Thongloi Silivong a précisé que le Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam avait mené ces derniers années de nombreuses activités et programmes spécifiques et pratiques pour aider l'Armée populaire lao en général et le Département général de politique de l'Armée populaire lao et des localités lao, en particulier.La coopération en matière de défense est un domaine très important et présente un grand intérêt pour le Parti et l'État des deux parties, a souligné Vo Van Thuong.Le chef de l’Etat vietnamien a également reconnu et hautement apprécié la coopération des deux armées dans l’édification des villages à la frontière commune, contribuant ainsi à l'édification d'une frontière de paix et d'amitié entre les deux pays.Vo Van Thuong a souligné que les relations entre les deux pays continuaient de connaître un bon développement avec de nombreux contacts et échanges organisés régulièrement, notamment des échanges de délégations de haut niveau. Cela créera des conditions favorables à l'échange d'informations et approfondira les relations bilatérales. - VNA