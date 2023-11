Le président vietnamien Le président vietnamien Vo Van Thuong (droite) et le procureur général de Hongrie Péter Polt . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong a reçu jeudi à Hanoï une délégation du Parquet suprême hongrois, conduite par son président Péter Polt, en visite de travail au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a souligné les relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays au cours des 70 dernières années, affirmant que depuis l'établissement du partenariat intégral il y a cinq ans, leurs liens se sont développés dans divers domaines, notamment l'économie et commerce.

Il a demandé aux organisations compétentes du Vietnam et de la Hongrie de promouvoir davantage les relations économiques, commerciales et d'investissement, secteurs dans lesquels les deux pays ont beaucoup de potentiel et de marge de coopération.

Il a également proposé de renforcer la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la formation et des sciences et technologies, car ce sont des secteurs de coopération traditionnelle entre les deux pays qui devraient être cultivés à l'avenir afin que davantage d'étudiants vietnamiens étudient et mènent des recherches en Hongrie.

Après avoir confirmé que le Vietnam accorde une attention particulière à la construction et à l'amélioration de l'État de droit socialiste, Vo Van Thuong a exhorté les deux parquets suprêmes des deux pays à accroître l'échange d'expériences professionnelles et à contribuer davantage aux relations bilatérales.

Pour sa part, Péter Polt a informé le chef d’Etat du Vietnam des résultats de la coopération entre les deux parquets suprêmes, affirmant que les deux parties déploieraient de nombreuses mesures pour améliorer l'efficacité de la coopération dans le temps à venir.

Le Parquet populaire suprême de Hongrie continuera de promouvoir la coopération avec le Parquet populaire suprême du Vietnam en matière d'application de la loi et de protection de l'environnement d'investissement afin de soutenir le développement socio-économique de chaque pays.

Il a déclaré que la présidente hongroise Katalin Novak souhaitait se rendre bientôt au Vietnam et que le gouvernement et le peuple hongrois espéraient également accueillir le président Vo Van Thuong lors de sa prochaine visite en Hongrie.

À cet égard, Vo Van Thuong a déclaré que le Vietnam espérait accueillir bientôt la présidente hongroise au Vietnam et était prêt à se rendre en Hongrie à un moment opportun pour promouvoir le partenariat intégral bilatéral.-VNA