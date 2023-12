Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 1er décembre à Hanoï Wang Yi, membre du Bureau politique, chef du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et ministre des Affaires étrangères, à l'occasion de sa visite au Vietnam pour assister à la 15e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine.

Le président Vo Van Thuong (droite) et Wang Yi, membre du Bureau politique, chef du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et ministre des Affaires étrangères. Photo : VNA

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens considèrent toujours les relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans le cadre de la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie et de multilatéralisation et de diversification du Vietnam, a souligné Vo Van Thuong.



Pour sa part, Wang Yi a souligné que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois attachaient une grande importance aux relations de bon voisinage et de coopération intégrale avec ceux vietnamiens, le considérant comme une priorité dans le cadre de la politique étrangère de bon voisinage de la Chine.

Pour approfondir davantage le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine dans les temps à venir, le président Vo Van Thuong a proposé aux deux parties de renforcer les échanges et les contacts de haut niveau ; de mettre en œuvre efficacement la coopération entre les deux Partis, entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, ainsi qu'entre le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) ; de promouvoir le rôle du Comité de pilotage de coopération bilatérale ; de renforcer la coopération dans des domaines importants tels que la diplomatie, la défense et la sécurité ; d'améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération substantielle dans des domaines clés tels que l'économie, le commerce, l'investissement et les transports ; de renforcer les échanges entre les peuples, etc.

En ce qui concerne la question en Mer Orientale, Vo Van Thuong a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement des perceptions communes de haut niveau, contrôlent et résolvent mieux les différends en mer. En outre, il faut se mettre à la place de l'autre, respecter leurs intérêts légitimes et juridiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et travailler ensemble pour faire de la Mer Orientale une région maritime de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Wang Yi a exprimé son accord sur la mise en œuvre des perceptions communes de haut niveau; la mise en œuvre des mesures concrètes convenues lors de la 15e réunion du Comité de pilotage de coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine ; la promotion d'une coopération plus approfondie dans divers domaines entre les deux pays ; le contrôle et la résolution adéquate des différends en mer, afin de faire progresser le partenariat stratégique intégral entre la Chine et le Vietnam de manière saine, stable et bénéfique pour les deux peuples. -VNA