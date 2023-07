Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son épouse sont arrivés mardi soir le 25 juillet (heure vietnamienne) à l'aéroport international de Fiumicino, à Rome, en Italie, entamant une visite d’État en Italie et une visite au Vatican à l'invitation du président italien Sergio Mattarella et du pape François.

Cette visite s'inscrit dans le contexte où le Vietnam et l'Italie célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2023) et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique (2013-2023).

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, la visite d'État en Italie du président Vo Van Thuong revêt de nombreuses significations importantes, marquant le jalon des 50 ans d'amitié et de bonne coopération entre les deux pays, créant un nouvel élan pour développer plus fortement leurs relations dans les temps à venir.

Dans une interview accordée à un correspondant de l'Agence d’information vietnamienne, l'ambassadeur d'Italie au Vietnam Antonio Alessandro a déclaré que cette visite renouvellerait les relations politiques entre l'Italie et le Vietnam, contribuant à orienter et à consolider la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Au cours de sa tournée, le président Vo Van Thuong aura un entretien avec son homologue italien Sergio Mattarella et une rencontre avec la Première ministre Giorgia Meloni et le président de la Chambre des députés Lorenzo Fontana, entre autres. Il assistera à un concert célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques et rencontrera des représentants de la communauté vietnamienne dans le pays européen. Lors de sa visite au Vatican, le dirigeant rencontrera le pape François et le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin -VNA