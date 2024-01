Le président Vo Van Thuong remet des cadeaux à des familles vietnamiennes et cambodgiennes. Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong a assisté au programme "Printemps à la frontière" qui s'est tenu samedi soir 20 janvier dans la ville de Hà Tiên, province méridionale de Kiên Giang.



Le programme a été organisé conjointement par le Commandement des gardes-frontières et le Comité populaire provincial.



Dans son discours, le chef de l'État a rappelé que chaque année, à l'approche du Nouvel An lunaire, le programme "Printemps à la frontière" se déroulait dans toutes les régions frontalières et maritimes du pays, en signe de solidarité entre l'armée et la population.



Selon lui, ce programme apporte de la joie aux populations des régions frontalières et maritimes à l'approche du Nouvel An lunaire. Des maisons, des consultations médicales gratuites, des cadeaux et des bourses d'études, d'une valeur de plusieurs milliards de dôngs, ont été remis à des familles ayant servi la nation, à des ménages pauvres et à des élèves en difficulté. Ces cadeaux significatifs constituent un véritable témoignage de solidarité pour les personnes dans le besoin.



Le président Vo Van Thuong a émis le souhait que des programmes significatifs tels que "Printemps à la frontière" et des activités de bien-être social continueraient d'être organisés à travers le pays.



A cette occasion, Vo Van Thuong a remis des cadeaux à des familles méritoires envers la Patrie et offert des bourses à des élèves cambodgiens.



Auparavant, toujours dans le cadre du programme "Printemps à la frontière" 2024, sur la place Tao Dan Chieu Anh Cac, ville de Ha Tien, province de Kien Giang, le président Vo Van Thuong et des dirigeants du ministère de la Défense et du Commandement des gardes-frontières avaient fait don de 30 vaches reproductrices à des ménages pauvres vivant dans la ville de Ha Tien et dans le district de Giang Thanh. -VNA