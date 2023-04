Binh Duong (VNA) - La célébration du 85e anniversaire de la fondation du Vovinam "Viet Vo Dao" (1938-2023) a eu lieu le 15 avril dans la province de Binh Duong (Sud), en présence du président Vo Van Thuong.

Le président Vo Van Thuong à la célébration de la fondation du Vovinam "Viet Vo Dao". Photo : VNA



Le dirigeant a félicité les dirigeants, les artistes martiaux et les pratiquants du Vovinam du pays et du monde entier pour leurs efforts et leurs succès dans la pratique et la promotion de ce sport dans le monde.Jusqu'à présent, Vovinam est présent dans plus de 70 pays et territoires, attirant des millions de pratiquants et continue à se développer. Vovinam est un produit culturel spécial des Vietnamiens.