Tokyo (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong et le Premier ministre japonais Kishida Fumio ont convenu, lors de leurs entretiens, lundi 27 novembre à Tokyo, d’élever les relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Le président vietnamien Vo Van Thuong s’entretient avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio, à Tokyo, le 27 novembre. Photo: VNA

Le chef de l’Etat vietnamien, en première visite officielle au Japon en l’année du cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales, a transmis les salutations et l’invitation du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et des hauts dirigeants vietnamien à l’empereur et l’impératrice du Japon, au Premier ministre Kishida Fumio et à d’autres dirigeants japonais à à effectuer bientôt une visite au Vietnam.Dans une atmosphère d’amitié et de confiance, le président Vo Van Thuong et le le Premier ministre Kishida Fumio ont noté avec satisfaction la croissance robuste, intégrale et substantielle des relations Vietnam-Japon dans tous les domaines marquées par une confiance politique élevée et les liens étroits dans les domaines de l’économie, des ressources humaines et de la coopération décentralisée.Le président Vo Van Thuong a déclaré que les relations Vietnam-Japon constituent un modèle typique de coopération efficace et sincère, avec un potentiel et des perspectives extrêmement ouverts.Sur la base du partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, les deux dirigeants ont discuté en profondeur des relations Vietnam-Japon et ont convenu des orientations majeures et des mesures visant à approfondir la coopération bilatérale, à ouvrir une nouvelle période de développement plus vigoureuse et étendue, répondant aux besoins communs et aux intérêts des deux pays et contribuant à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.Les deux dirigeants ont convenu d’accroître les échanges et les contacts annuels de haut niveau, de continuer à déployer efficacement les mécanismes de dialogue existants et de créer de nouveaux mécanismes de coopération, de renforcer la coopération substantielle et efficace dans le domaine de la défense sur la base de la déclaration de vision commune sur la coopération bilatérale en matière de défense.Ils ont également convenu de continuer à renforcer les liens économiques entre les deux pays, de promouvoir la coopération pour assurer la sécurité économique, et d’élargir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’innovation, le transfert de technologie, la transformation numérique, la transformation verte.Le Premier ministre Kishida Fumio a affirmé continuer à soutenir le Vietnam dans ses efforts d’industrialisation, de modernisation, de construction d’une économie indépendante et autonome, profondément intégrée au niveau international dans le but de devenir un pays développé d’ici 2045.Soulignant que les entreprises japonaises considèrent le Vietnam comme une base importante dans la coopération pour assurer les chaînes d’approvisionnement et comme une destination d’investissement la plus prometteuse parmi les pays de l’ASEAN, le dirigeant japonais a proposé que les deux parties se coordonnent pour améliorer l’efficacité et éliminer les obstacles afin d’accélérer la mise en œuvre de projets de coopération utilisant l’aide publique au développement (APD) et les investissements directs étrangers (IDE) du Japon au Vietnam.Appréciant la contribution de l’APD japonaise au développement socio-économique du Vietnam, le président Vo Van Thuong a proposé au Japon d’examiner la fourniture des prêts d’APD de nouvelle génération, axée sur des projets de développement d’infrastructures stratégiques d’envergure (routes, chemins de fer, énergie), de transformation numérique, de réponse au changement climatique et de soins de santé.Il a exhorté le Japon à encourager ses entreprises à investir à grande échelle au Vietnam, à promouvoir le transfert technologique, à renforcer la coopération dans l’agriculture de haute qualité, à faciliter l’accès des produits aquatiques et des fruits japonais au Japon, y compris l’ouverture de son marché au pomelo à peau verte puis au fruit de la passion vietnamiens.Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la connexion des ressources, notamment les ressources humaines, la coopération décentralisée, le tourisme, les échanges culturels, les échanges populaires.Le Vo Van Thuong a proposé d’organiser un Forum annuel entre les localités, et a espéré que le Japon continuera d’assister le Vietnam dans la formation des ressources humaines de haute qualité, simplifiera les procédures de visa pour les citoyens vietnamiens, délivrera des visas électroniques et des visas à entrées multiples aux citoyens vietnamiens entrant au Japon à des fins personnelles et progressera vers l’exemption de visa pour les citoyens vietnamiens.Dans le contexte d’évolutions rapides et complexes dans la région et dans le monde, les deux parties ont affirmé continuer à se coordonner étroitement sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, contribuant activement au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde ; à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, les organisations internationales et régionales telles que l’ONU, l’APEC, l’ASEAN, l’OCDE, le RCEP, le CPTPP.Le Premier ministre Kishida Fumio a affirmé son soutien au Vietnam pour accueillir l’Année de l’APEC 2027 et a soutenu le Vietnam et les pays asiatiques pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam coopérerait activement et contribuerait au succès du sommet commémorant le 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon en décembre prochain.A l’issue de leurs entretiens, les deux dirigeants ont publié une déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, et ont supervisé la signature de plusieurs documents de coopération.Les documents portent notamment sur la coopération dans le domaine de la transition énergétique, l’amélioration des capacités de conservation et de restauration des patrimoines culturels, la fourniture d’équipements pour le Centre de formation et de perfectionnement professionnel des Garde-côtes, le soutien au fonctionnement du Centre spatial du Vietnam et à l’exploitation efficace de la satellite LOTUSat-1 sur la période 2024-2029. – VNA