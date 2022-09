Tokyo (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc s’est entretenu lundi 26 septembre à Tokyo avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio dans le cadre de son voyage au Japon pour assister aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le Premier ministre japonais Kishida Fumio, à Tokyo, le 26 septembre. Photo: VNA Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le Premier ministre japonais Kishida Fumio, à Tokyo, le 26 septembre. Photo: VNA

Au nom du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam, le chef de l’État a présenté ses plus sincères condoléances au Parti libéral-démocrate, à la Diète, au gouvernement et au peuple japonais, ainsi qu’à la famille d’Abe Shinzo, qu’il a décrit comme un "ami proche" des dirigeants et du peuple vietnamiens.Il a affirmé que les dirigeants et le peuple vietnamiens chérissent les sentiments de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo et ses contributions importantes à l’amitié et à la coopération entre les deux pays.Le Vietnam fait toujours grand cas du partenariat stratégique étendu avec le Japon, considère le Japon comme un partenaire stratégique important et à long terme, et soutient le Japon dans sa contribution active à la paix et au développement régionaux et mondiaux, a-t-il déclaré.Le Premier ministre Kishida Fumio a apprécié les messages du président Nguyên Xuân Phuc et d’autres dirigeants vietnamiens pour le Japon et l’ancien Premier ministre Abe Shinzo.Le Japon respecte particulièrement ses relations avec le Vietnam et apprécie hautement les réalisations socio-économiques du Vietnam ainsi que sa position et son rôle croissants dans la région et le monde, a-t-il poursuivi.Les deux dirigeants se sont réjouis du développement solide, global et substantiel des relations entre leurs pays. Ils ont convenu des orientations de leur partenariat stratégique étendu alors que les deux parties célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2023.En particulier, ils ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique grâce à de fréquentes visites mutuelles de haut niveau ; d’intensifier la coopération diplomatique, de sécurité, de défense et économique de manière efficace et substantielle ; d’accroître les échanges populaires et culturels et les liens touristiques ; et de se coordonner pour organiser avec succès les activités marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques en 2023.Ils ont également convenu de renforcer la collaboration dans le redresssement économique post-Covid, tout en renforçant la connectivité des économies et en renforçant la coopération stratégique dans des domaines prioritaires tels que la fourniture d’APD de nouvelle génération au Vietnam, le développement des ressources humaines de haute qualité et l’aide au Vietnam dans l’industrialisation et le développement d’une économie indépendante et autonome qui s’intègre fortement dans l’économie mondiale.Le Premier ministre Kishida Fumio a déclaré que le gouvernement japonais continuera d’assouplir les mesures de quarantaine post-entrée pour les citoyens vietnamiens et reprendra les exemptions de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels.Il continuera à réformer les réglementations et les politiques relatives aux travailleurs étrangers, y compris ceux de nationalité vietnamienne, et à créer des conditions favorables pour que les Vietnamiens vivent, étudient et travaillent dans le pays, a-t-il affirmé.Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont également abordé des questions internationales et régionales d’intérêt commun. – VNA