Moscou (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a affirmé lors d’une rencontre avec le président de la Douma d’État de la Russie Viatcheslav Volodine, mercredi 1er décembre à Moscou, que la Russie était toujours une priorité absolue, un partenaire traditionnel et digne de confiance du Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le président de la Douma Viatcheslav Volodine. Photo: VNA

Le chef de l’Etat vietnamien a souhaité que les deux parlements promeuvent davantage le rôle du Comité de coopération interparlementaire Vietnam-Russie dans le renforcement du partenariat stratégique intégral et la coopération interparlementaire en particulier.Le président de la Douma d’État de la Russie a pour sa part, a remercié le président vietnamien d’avoir soutenu les liens entre les deux parlements.Il a affirmé que la Douma d’État de la Russie chérissait et souhaitait renforcer les relations avec l’Assemblée nationale du Vietnam, contribuant ainsi à approfondir les liens entre les deux nations.A cette occasion, il a également invité les dirigeants de l’Assemblée nationale du Vietnam au Forum international sur le développement du parlementarisme prévu en septembre 2022 à Moscou.Le dirigeant vietnamien a également transmis au président de la Douma d’État de la Russie l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê à se rendre au Vietnam.Dans la matinée du même jour, le président Nguyên Xuân Phuc a déposé des gerbes de fleurs au monument de Hô Chi Minh et à un mémorial dédié aux martyrs inconnus à Moscou.Plus tard, il a rendu hommage à Vladimir Ilitch Lénine - un grand leader de la classe ouvrière et du mouvement communiste international dans son mausolée. – VNA