Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc représentera les dirigeants du Parti et de l’État du Vietnam pour assister aux obsèques nationales de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo à Tokyo, au Japon, du 25 au 28 septembre 2022, a annoncé jeudi 22 septembre le ministère des Affaires étrangères.

Les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre Abe Shinzo prévues du 25 au 28 septembre 2022. Photo: VNA

L’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo est décédé le 9 juillet dernier, à l’hôpital de l’Université de médecine de Nara dans la préfecture de Nara, quelques heures après avoir été blessé par balles en pleine rue alors qu’il participait à un meeting à Nara. Cet assassinat a provoqué une vive émotion au Japon et dans le monde.Dans son message de condoléance envoyé le 8 juillet au gouvernement et au peuple japonais, le Premier ministre Pham Minh Chinh, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam, a transmis ses plus attristées condoléances au gouvernement et au peuple japonais et à la famille de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo.Il a exprimé sa gratitude pour l’affection particulière et le soutien précieux que l’ancien Premier ministre Abe Shinzo a apportés au Vietnam et à son peuple ainsi qu’au partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon. – VNA