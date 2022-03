Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a exhorté les experts et les scientifiques à proposer des solutions spécifiques et réalisables pour développer le projet intitulé "Stratégie pour construire et perfectionner l’État de droit socialiste du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045».

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la séance de travail à Hanoi, lundi 14 mars. Photo : VNA

S’exprimant lors d’une séance de travail à Hanoi, lundi 14 mars, le chef de l’État, qui est également à la tête du Comité de pilotage sur la construction du projet, a déclaré que davantage d’efforts étaient nécessaires pour achever l’avant-projet.

Pour construire l’État de droit socialiste au Vietnam, il est indispensable de combler les lacunes, a-t-il souligné, demandant de clarifier des limites dans le travail législatif et exécutif.

Le président Nguyên Xuân Phuc a suggéré que les experts et le groupe de rédaction travaillent rapidement ensemble et que des séminaires plus approfondis soient organisés pour parvenir à un consensus, en particulier sur les questions sensibles et importantes, garantissant ainsi l’avancement du projet.

Il a souligné les changements des mentalités lors de l’élaboration du projet et a demandé à la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et aux scientifiques de se coordonner avec les organes de presse pour intensifier le travail de communication afin de sensibiliser le public à ce projet.

Concernant les tâches pour ce mois, il a souligné la nécessité d’assurer l’efficacité du troisième séminaire national et de la réunion du comité national de pilotage.

Au-delà de l’avancement, il convient de veiller à recueillir les avis d’experts et de scientifiques sur le projet, a-t-il encore indiqué. – VNA