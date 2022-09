Hanoï, 28 septembre (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc et une délégation vietnamienne de haut rang ont atterri le 28 septembre après-midi à Hanoï, concluant leur voyage au Japon pour assister aux funérailles nationales de l'ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo.

Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) et l'empereur japonais Naruhito. Photo : VNA



Au cours de son séjour de près de quatre jours au Japon, le président Nguyên Xuân Phuc a également rencontré des dirigeants du Parti libéral-démocrate japonais, du gouvernement, de la Diète nationale, d'organisations amicales et d'amis.

Le président dépose une gerbe en hommage au défunt Premier ministre japonais. Photo : VNA



Lors des funérailles le 27 septembre à Tokyo, le président et sa suite ont déposé une gerbe en hommage au défunt Premier ministre japonais - un ami proche du Vietnam, affirmant qu'il chérissait les sentiments particuliers et le précieux soutien d'Abe Shinzo à la terre et au peuple vietnamiens.



Lors d'une réception pour les chefs de délégation aux funérailles, organisée par le Premier ministre japonais Kishida Fumio et l'épouse du défunt Premier ministre Abe Shinzo, le président Nguyên Xuân Phuc a de nouveau présenté ses plus sincères condoléances pour le décès d'Abe Shinzo.



Il a suggéré que les deux pays redoublent d'efforts pour promouvoir les relations bilatérales de manière plus intégrales et pragmatique, conformément aux souhaits du défunt dirigeant japonais.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre japonais Kishida Fumio. Photo : VNA



Kishida Fumio et l'épouse du défunt Premier ministre Abe Shinzo ont partagé le point de vue selon lequel la présence de la délégation vietnamienne aux funérailles a clairement démontré l'amitié et la coopération étroite entre les peuples des deux pays.



Le Premier ministre japonais Kishida Fumio s'est engagé à redoubler d'efforts pour faire progresser le partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon vers un nouveau sommet, répondant aux aspirations des peuples des deux pays et du défunt Premier ministre Abe Shinzo, en particulier.



Le président Nguyên Xuân Phuc a également rencontré l'empereur japonais Naruhito après les funérailles, transmettant les invitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et lui-même à l'empereur et à l'impératrice à se rendre au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2023.



Avant de quitter Tokyo, le président Nguyên Xuân Phuc et sa suite ont rendu visite à Abe Akie, épouse du défunt Premier ministre Abe Shinzo, dans sa résidence. Il a déclaré que feu le Premier ministre était l'un des dirigeants internationaux les plus aimés et respectés par le peuple vietnamien.

En marge des funérailles, le dirigeant vietnamien a également rencontré le président de la Chambre des représentants du Japon Hosoda Hiroyuki, le président de la Chambre des conseillers Otsuji Hidehisa, le président de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam Nikai Toshihiro, l'ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide, et quelques gouverneurs locaux.



Les deux parties sont parvenues à un consensus sur les grandes orientations et mesures visant à promouvoir la relation bilatérale vers la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays en 2023.



A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a également eu des entretiens avec des représentants d'autres pays présents aux funérailles.- VNA