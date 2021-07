Le président Nguyên Xuân Phuc inspecte la garde d'honneur lors de la cérémonie célébrant la 75e Journée traditionnelle des forces de sécurité populaires, le 12 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a félicité les forces de sécurité populaires à l’occasion de leur 75e Journée traditionnelle célébrée lundi 12 juillet à Hanoi, les exhortant à bien accomplir leur mission de protéger le Parti, l’Etat, le régime, la sécurité et la paix sociaux.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat, il a remis l’Ordre de défense de la Patrie de première classe aux forces de sécurité populaire et au ministère de la Sécurité publique pour leurs excellents résultats obtenus dans l’œuvre de protection de la sécurité de la Patrie.

Les défis sécuritaires non traditionnels de changement climatique, de pollution de l’environnement, d’épidémie, de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire, de sécurité des ressources en eau vont croissant. En particulier, la situation du Covid-19 reste très complexe, a-t-il mis en garde.

La protection de la sécurité nationale est une tâche importante et régulière de l’ensemble du Parti, du peuple entier et de l’ensemble du système politique dont les forces de police populaire constituent le noyau, a souligné le président Nguyên Xuân Phuc.

Les forces de police en général et de sécurité en particulier doivent accomplir pleinement leur mission en matière de protection du Parti, de l’Etat, du régime ; de la sécurité nationale, de l’ordre et de la paix sociaux ; de la sûreté de la vie et des intérêts légitimes du peuple ; contribuant activement à la défense de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale ; au maintien de la stabilité politique et sociale; à la création d’un environnement de paix, de sécurité, d’ordre et de discipline pour le développement du pays, a-t-il déclaré.

Dans cet esprit, le chef de l’Etat a demandé que, quelles que soient les circonstances, les forces de sécurité populaires doivent maintenir fermement le principe d’assurer le leadership absolu et direct dans tous les aspects du Parti, le commandement du président de la République et la gestion unifiée du gouvernement.

Il faut en même temps continuer à mettre en œuvre sérieusement et efficacement les lignes directrices du Parti, les politiques et les lois de l’Etat sur la défense de la sécurité nationale, a poursuivi le président Nguyên Xuân Phuc.

L’accent est mis sur la résolution du 13e Congrès national du Parti, la résolution du 7e Congrès du Comité central du Parti pour la Police, de la résolution n°28-NQ/TW du 11e Plénum du Comité central du Parti sur la stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation, et de la résolution n°51-NQ/TW du Bureau politique sur la stratégie de défense de la sécurité nationale, a-t-il encore indiqué. – VNA