Moscou (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé aux ministères, agences et entreprises vietnamiennes et russes de chercher des moyens de multiplier par 15 le commerce bilatéral et de tripler les investissements dans un avenir proche.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors du Forum des entreprises Vietnam–Russie. Photo : VNA

S’adressant au Forum des entreprises Vietnam–Russie qui a réuni 80 entreprises des deux côtés à Moscou le 1er décembre, le chef de l’Etat a déclaré que le Vietnam est l’un des 20 pays les plus prospères au monde en termes d’attraction d’investissements directs étrangers,Le président Nguyên Xuân Phuc a suggéré aux entreprises russes d’étudier davantage le marché vietnamien et vice versa pour obtenir de meilleurs résultats.Alors que la marge de coopération économique bilatérale reste énorme, la confiance dans les relations politiques, diplomatiques et économiques ouvrira de nouveaux chapitres dans un proche avenir, a-t-il indiqué, ajoutant que les autorités des deux pays doivent travailler en étroite collaboration pour surmonter les obstacles existants.Le succès des investisseurs russes est le souhait et la fierté du Vietnam, a-t-il déclaré.Le président de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, Alexander Shokhin, a pour sa part déclaré que les entreprises russes et vietnamiennes doivent tirer parti des avantages de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, ajoutant que les entreprises russes s’intéressent à l’investissement au Vietnam.Les entrepreneurs présents à l’événement ont fait part de leur souhait d’investir sur la base des liens de longue date des deux nations ainsi que des opportunités et des incitations offertes par chaque pays. – VNA