Le président Vo Van Thuong et des dignitaires ecclésiastiques et des agents religieux subalternes , des intellectuels et des individus typiques de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 16 août à Hanoï une délégation de dignitaires ecclésiastiques et d'agents religieux subalternes, d'intellectuels et d'individus typiques de Ho Chi Minh-Ville en voyage à Hanoï pour le Programme "Itinéraire de connexion", à l’occasion du 78e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945 - 19 août 2023) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2023) .

Le Parti et l'État ont toujours déterminé que la "grande union nationale" était une ligne stratégique importante, une "source de force, un moteur principal et un facteur décisif pour assurer la victoire durable de la cause de l’édification et de la défense nationales". Cette force est formés des forces et des composantes sociales, en particulier les dignitaires ecclésiastiques, les agents religieux subalternes, les personnes ethniques, les individus, les intellectuels et chaque individu exemplaire de la société, a estimé le président de l'État.

Il a affirmé que le Parti et l'État créaient toutes les conditions pour que les religions fonctionnent de manière égale, en respectant le besoin de liberté religieuse ; prêtaient toujours attention à l’amélioration et à l’augmentation de la vie matérielle et spirituelle du peuple, y compris les minorités ethniques ; créaient des mécanismes et des conditions favorables pour que les intellectuels développent leurs capacités et leurs qualifications.

Durant près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Doi Moi), le pays a réalisé de nombreux grands acquis historiques. La position, le prestige du pays dans la région et dans le monde s’affirment. Ho Chi Minh-Ville a grandement contribué à ces acquis du pays.



Il a précisé que la ville était confrontée à une mission historique, continuait à jouer un rôle constructif en tant que force motrice dans la promotion du développement socio-économique du pays. La ville joue aussi le rôle d’un pôle de croissance de la région et de tout le pays et s’oriente vers une vie de qualité, tout en garantissant la conformité entre le développement socio-économique et culturel et la protection de l'environnement, la garantie de la sécurité nationale...

Au cours de cette rencontre cordiale, le président a également exprimé son souhait que les dignitaires ecclésiastiques et les agents religieux subalternes, les intellectuels et les personnes typiques de Ho Chi Minh-Ville valorisent davantage leur rôle, orientent et inspirent d'autres forces sociales, en particulier la jeune génération, pour contribuer activement au processus de développement de la ville et du pays. -VNA