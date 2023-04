Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong (gauche) reçoit l'ambassadeur des EAU au Vietnam, Bader Almatrooshi. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong (droite) et l'ambassadeur du Sri Lanka au Vietnam, Sajeewa Umanga Mendis. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong (droite) et l'ambassadeur du Chili, Sergio Narea Guzman. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 18 avril à Hanoï les ambassadeurs des Émirats arabes unis (EAU), du Sri Lanka et du Chili, venus lui présenter leurs lettres de créance En recevant l'ambassadeur des EAU au Vietnam, Bader Almatrooshi, le président Vo Van Thuong a souhaité que l'ambassadeur soit une passerelle pour promouvoir la coopération entre les deux pays et promouvoir les investissements au Vietnam, notamment dans l'éducation, la culture et le tourisme.L'ambassadeur des EAU a déclaré que les deux pays pouvaient promouvoir leur coopération dans de nombreux domaines tels que la culture, la société et l'éducation. Au Moyen-Orient, les EAU sont le premier partenaire commercial du Vietnam, avec un chiffre d'affaires bilatéral d'environ 8 milliards de dollars.Selon l’ambassadeur Bader Almatrooshi, en 2023, les EAU organiseront la COP28 et se réjouissent d'accueillir les dirigeants vietnamiens à cet événement. Les deux pays négocient activement un accord de libre-échange et espèrent pouvoir le signer cette année. Parallèlement, les deux parties doivent intensifier les contacts de haut niveau pour resserrer les liens politiques, notamment à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1993-2023).En accord avec l'ambassadeur sur les propositions de coopération, le président vietnamien Vo Van Thuong a déclaré que le Vietnam et les EAU devaient prendre rapidement des mesures pour porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars. En outre, les deux pays doivent renforcer leurs relations politiques et extérieures. Par l'intermédiaire de l'ambassadeur, le président a invité le président des EAU à effectuer une visite au Vietnam.En recevant l'ambassadeur du Sri Lanka au Vietnam, Sajeewa Umanga Mendis, le président Vo Van Thuong a souhaité que les deux pays resserrent les relations politiques et extérieures et multiplient les échanges de délégations de haut niveau. Par l'intermédiaire de l'ambassadeur, le président a invité le président du Sri Lanka à effectuer prochainement une visite au Vietnam.Le Vietnam et le Sri Lanka doivent également promouvoir efficacement les mécanismes de coopération bilatérale disponibles, partager des points de vue et des visions sur les questions internationales, se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et multilatéraux. Les deux pays doivent également promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement, partager leurs expériences en matière de réduction de la pauvreté, de développement humain, d'éducation, de soins de santé et de culture, a souligné le président Vo Van Thuong.De son côté, l'ambassadeur Sajeewa Umanga Mendis a espéré que les deux parties continueront à coopérer dans de nombreux domaines, le développement socio-économique et la promotion des échanges entre les peuples notamment.Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du Chili, Sergio Narea Guzman, le président Vo Van Thuong a déclaré que les deux pays devaient également promouvoir les mécanismes de coopération, se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux, partager des points de vue et des visions sur des questions internationales et régionales, augmenter davantage le chiffre d'affaires du commerce bilatéral.Pour sa part, l'ambassadeur du Chili a espéré que les deux pays élargiraient la coopération dans tous les domaines, en particulier la politique, l'économie et les échanges entre les peuples.-VNA