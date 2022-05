Hanoï, 31 mai (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a présidé la 3e réunion du Comité de pilotage pour l’élaboration du projet de stratégie pour construire et perfectionner l’État de droit socialiste au Vietnam jusqu’en 2030, avec une orientation à l’horizon 2045, tenue le 31 mai à Hanoï.

Le président Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion. Photo : VNA

Le président, qui est aussi chef du comité de pilotage, a déclaré que ce comité appréciait le travail du groupe de rédaction du projet et de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti au cours du dernier mois.Il a résumé les opinions lors de la réunion, soulignant les questions sur lesquelles un consensus a été atteint, notant que la construction et le perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien doivent se faire sous la direction du Parti, suivre fermement l'orientation socialiste et assurer une meilleure exécution. de la démocratie socialiste.Il a déclaré que d'ici à 2030, les mécanismes, les politiques et les lois devraient être affinés et mis en œuvre conformément à la plate-forme politique et à la Constitution de 2013. D'après 2030 à 2045, des orientations devraient être définies pour amender et compléter la plate-forme et la Constitution afin d'assurer pleinement les valeurs et les caractéristiques de l'État socialiste vietnamien.Il a salué l'organisation de discussions avec les agences, experts et scientifiques concernés sur les questions soumises à la deuxième réunion du comité directeur, ce qui, selon lui, a facilité l'échange de vues, le débat et la critique.Le président a souligné que la construction et le perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam est la tâche clé dans la réforme et l'ajustement du système politique pour un pays fort et prospère, le bonheur du peuple et les intérêts nationaux.L'objectif de la réforme n'est pas fixé pour ce mandat ou le prochain mandat, mais pour l'avenir à long terme, a-t-il déclaré.- VNA