Le président Vo Van Thuong (droite) rende une décision sur la promotion du chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam Nguyen Van Nghia du grade de général de division à celui de général de corps d’armée. Photo : VNA

Hanoï, 16 mars (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rendu une décision sur la promotion du chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam Nguyen Van Nghia du grade de général de division à celui de général de corps d’armée lors d'une cérémonie le 16 mars à Hanoï.Dans son allocution, le chef de l'État a félicité Nguyen Van Nghia pour sa compétence et ses réalisations exceptionnelles au cours de sa carrière militaire, contribuant à la construction de l'armée et à la consolidation de la défense nationale.Il a demandé à l'officier de continuer à améliorer le courage d'un membre du Parti et d'un général militaire, et de rester absolument fidèle au Parti, à l'État et au peuple.Vo Van Thuong a également exhorté Nguyen Van Nghia à promouvoir davantage l'esprit de solidarité et d'unité au sein de l'état-major général de l'APV pour diriger une mise en œuvre efficace des directives et orientations du Parti et des politiques et lois de l'État sur les tâches militaires et de défense, répondant aux exigences de la construction d'un Armée populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et progressivement modernisée.Il s'est dit convaincu que l'officier continuera à remplir parfaitement les missions qui lui sont assignées. - VNA