Le président offre de l’encens à la mémoire du feu le Premier ministre Vo Van Kiet. Photo : VNA

Vinh Long (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc à la tête d’une délégation des dirigeants du Parti et de l'État est allé offrir de l’encens le 11 juin en mémoire du feu Premier ministre Vo Van Kiet (alias Sau Dan) , ancien membre du Bureau Politique, ancien conseiller du Comité central du Parti.

Le président Nguyen Xuan Phuc a planté un arbre au Mémorial du Premier ministre Vo Van Kiet au bourg de Vung Liem, district éponyme, province de Vinh Long.

Le président a écrit dans le carnet de souvenir : "L'esprit d'innovation, son esprit d’oser penser, d’oser faire, d’oser prendre la responsabilité du feu le Premier ministre Vo Van Kiet a toujours été un exemple et une source d'encouragement pour nous dans la cause de développement du pays».

Le Premier ministre Vo Van Kiet (1922 –2008) fut un homme qui ose penser et faire, qui a une vision et une aspiration à développer le pays et qui a de grandes décisions telles que la construction de la ligne de transmission de 500 KV, l’amélioration des infrastructures et la lutte contre les changements climatiques et les affaissements dans le delta du Mékong, la stabilisation de la vie des habitants des villages de pêcheurs.

Les contributions du M. Vo Van Kiet au processus de préparation du contenu des Résolutions du Ve Plénum ont joué un rôle très important dans la période de « pré-Renouveau », un bond en avant dans le développement idéologique pour une rénovation complète, ouvrant une nouvelle ère du pays.

Dans l'après-midi du même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a visité la Sarl Quoc Thao, dans la commune de Thanh Duc, district de Long Ho, une entreprise typique de la province de Vinh Long spécialisée dans la production et la transformation de produits agricoles destinés à l'exportation vers de nombreux pays.-VNA