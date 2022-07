Le président Nguyen Xuan Phuc visite l'usine de la SARL du commerce Sao Mai. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – Lors de sa tournée à Hai Phong (Nord), le président Nguyen Xuan Phuc a visité le 19 juillet l’usine de confection de la SARL du commerce Sao Mai dans le district de Vinh Bao.



Le chef de l’Etat a rencontré des ouvriers, visité le jardin d'enfants qui s'occupe de 200 enfants de travailleurs de l'entreprise.



Fondée en 2005, la SARL du commerce Sao Mai possède cinq usines à Hai Phong, Hai Duong et Nam Dinh et détient des actions d’une vingtaine d’autres. Ses produits sont vendus sur le marché national et exportés vers les Etats-Unis, le Japon, le Canada… En 2021, son chiffre d’affaires a atteint plus de 500 milliards de dongs.



Apréciant les réalisations de l’entreprise, Nguyen Xuan Phuc lui a suggéré de renforcer l’application de technologies modernes dans ses activités pour un développement vert et durable, de continuer à chercher à améliorer la qualité de ses produits ainsi que le niveau de vie de ses ouvriers... -VNA