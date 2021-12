Hanoi, 19 décembre (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc est allé présenter dimanche, 19 décembre, ses vœux aux enseignants et étudiants à l’École des officiers politiques à Hanoï à l’occasion du 77e de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam, le 22 décembre.

Le président Nguyen Xuan Phuc (en costume) et des officiers de l'École des officiers politiques. Photo : VNA

Fondée en janvier 1976, l’École des officiers politiques a pour but d'éduquer et de former des cadres politiques divisionnaires titulaires de diplômes universitaires, des professeurs de sciences sociales et humaines, ainsi que des officiers et cadres étrangers.



Le président Nguyên Xuân Phuc a salué l’implication de l’armée dans la lutte anti-Covid-19, les missions de sauvetage en cas de catastrophes naturelles ou encore les programmes d’éradication de la pauvreté de différentes régions insulaires et frontalières.

L’armée s’applique également à défendre la souveraineté du pays et à consolider le bloc de grande union nationale, a-t-il poursuivi.



Quant à l’École des officiers politiques, qui forme des militaires de qualité pour l’armée vietnamienne depuis ces 46 dernières années, Nguyên Xuân Phuc a demandé de moderniser les programmes de formation en tenant compte des besoins actuels du pays et la qualité internationale.



Il a également exhorté l'École à promouvoir son rôle d'investigation et de synthèse des bases théoriques et pratiques et d'application des points de vue et des orientations du Parti pour renforcer le leadership dans les tâches de défense et la construction de l'armée dans la nouvelle situation.- VNA