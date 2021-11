Hanoï, 22 novembre (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a effectué une visite le 22 novembre au Centre tropical Vietnam-Russie à Hanoï, au cours de laquelle il a salué les réalisations exceptionnelles du centre au cours de ces 30 dernières années.

Le président Nguyên Xuân Phuc visite le Centre tropical Vietnam-Russie . Photo : VNA

Fort de l'engagement de nombreuses organisations scientifiques de Russie et du Vietnam, le centre a obtenu des résultats importants dans la recherche scientifique, en se concentrant sur l'écologie tropicale, la médecine tropicale et la biomédecine tropicale, ainsi que la formation du personnel, a-t-il noté.

En particulier, le centre a appliqué efficacement des équipements modernes offerts par la Russie dans les activités de prévention et de contrôle du COVID-19 dans de nombreuses localités.

Ses résultats de recherche ont contribué à résoudre des problèmes de sécurité dans les deux pays, à réduire les impacts des catastrophes d'origine humaine, à prolonger la durée de vie des équipements militaires et à améliorer la santé au travail du personnel militaire dans des conditions de travail particulières.

Photo : VNA

Le centre a mis en place avec succès une procédure de test du SRAS-CoV-2, reconnue par le ministère de la Santé, a déclaré le président. Il a demandé au centre de combiner étroitement les recherches fondamentale et appliquée ainsi que l'application et le transfert de technologies, tout en renforçant l'utilisation des résultats de la recherche et en développant des produits à haut contenu scientifique et technologique.

Le centre devrait étendre sa coopération en matière de recherche, moderniser ses infrastructures et ses technologies pour répondre à la demande de développement technoscientifique au cours de la nouvelle période, promouvoir ses avantages en coopérant et en connectant directement les installations scientifiques et technologiques et de production au Vietnam, en Russie et dans d'autres pays.

Le président Nguyên Xuân Phuc s'est déclaré convaincu que le centre obtiendrait de nouveaux succès dans les temps à venir, contribuant à la construction d'une élite militaire moderne et à la promotion de l'amitié Vietnam-Russie.- VNA