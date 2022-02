Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a rendu hommage dimanche 27 février aux contributions des agents de santé à l’occasion du 67e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc avec des agents de santé, le 27 février au Palais présidentiel à Hanoi. Photo : VNA

Le Parti, l’État et le peuple gardent toujours à l’esprit et honorent toujours les contributions des agents de santé, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec des représentants des travailleurs médicaux exemplaires à Hanoi.

Le dirigeant a hautement apprécié leurs contributions, leur rôle, leurs efforts et leurs sacrifices dans la prise en charge de la santé de la population, en particulier au cours des deux dernières années, et leur a demandé de redoubler d’efforts pour aider à contenir efficacement la propagation de l’épidémie de Covid-19.

L’image d’agents de santé dévoués dans leur travail est profondément ancrée dans l’esprit du peuple vietnamien, a-t-il indiqué.

Il s’est réjoui de leurs réalisations ces dernières années, et leur a rappelé d’améliorer sans cesse leur expertise afin de répondre aux exigences actuelles, et de combattre résolument et faire reculer tout phénomène négatif.

Le président Nguyên Xuân Phuc a également demandé une attention continue à la vie des agents de santé, en particulier ceux des zones économiquement défavorisées, des environnements à haut risque, pour atténuer leurs difficultés à la fois dans l’immédiat et à long terme.

Il a demandé aux autorités compétentes de faire de la transformation numérique une priorité absolue du secteur, et a souligné qu’elle doit être faite de manière plus urgente, plus rapide et plus forte pour répondre aux exigences et aux attentes de la société, non seulement en servant le peuple vietnamien, mais aussi en transformant la santé en un secteur économique important. – VNA