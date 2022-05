Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a rencontré dans une atmosphère empreinte d’émotions la délégation des élèves du Sud dans le Nord, lundi 2 mai à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion du 45e anniversaire de la grande victoire du Printemps 1975.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors de sa rencontre avec la délégation des élèves du Sud dans le Nord, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Grâce à l’amour, aux soins et à l’éducation du Parti, de l’État, du Président Hô Chi Minh et les habitants du Nord et à leurs efforts incessants, des générations d’élèves du Sud avaient fait de grands progrès à pas de géant, apporté des contributions méritoires à l’œuvre de libération du Sud et de réunification nationale d’hier et d’édification et de défense de la Patrie d’aujourd’hui, a-t-il souligné.

En mai 1949, le Président Hô Chi Minh ordonna la création d’écoles des enfants de troupe vietnamiens, formant des cadres pour la révolution dès leur tendre âge dont de nombreux d’entre eux devinrent généraux et responsables des ministères et secteurs. Les générations d’élèves se forgèrent des sentiments profonds pour la révolution et contribuèrent aux guerres de résistance contre les envahisseurs étrangers et à l’édification nationale.

Les écoles des élèves du Sud dans le Nord représentent l’un des modèles éducatifs réussis de l’éducation et de la formation révolutionnaires de notre pays. C’est aussi l’une des précieuses quintessences de l’éducation vietnamienne, a déclaré le président Nguyên Xuân Phuc.

Le président Nguyên Xuân Phuc s’exprimant lors de la rencontre à Hô Chi Minh-Ville, le 2 mai. Photo : VNA

Les réalisations et les leçons tirées du modèle d’écoles des élèves du Sud dans le Nord offrent des pistes de réflexion qui nous permettent de poursuivre résolument la rénovation fondamentale et intégrale de l’éducation et de la formation pour répondre aux exigences de l’industrialisation, de la modernisation dans le contexte d’une économie de marché à orientation socialiste et d’intégration internationale étendue, a-t-il encore indiqué.

Lechef de l’Etat a loué le Comité populaire de la province de Thanh Hoa pour son approbation du "Plan directeur des vestiges historiques de Sâm Son" qui comprend le "Musée du regroupement" et le "Monument du train de regroupement".

Il a qualifié ces ouvrages de lieux de concentration, de conservation et de présentation des images, documents et objets présentant les sentiments de chair et de sang entre les habitants du Nord et du Sud pendant la guerre de résistance contre les Américains et également dépositaires de l’histoire d’une période épique de la nation pour les générations futures.

Il a en même temps demandé aix comités de liaison des élèves de continuer d’avoir de nombreuses activités pratiques et significatives et de promouvoir la tradition de solidarité et d’attaches sentimentales, de faire rayonner la fierté d’être des élèves du Sud dans le Nord dans la perspective du 70e anniversaire des écoles des élèves du Sud dans le Nord (1954 - 2024). – VNA