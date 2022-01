Da Nang, 16 janvier (VNA) – Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, président du Conseil de défense et de sécurité et commandant des forces armées populaires, a rendu visite, dimanche 16 janvier, au commandement de la 5e Zone militaire.

Le président Nguyên Xuân Phuc rend visite à la 5e Zone militaire. Photo : VNA

Il a salué les actions entreprises par ladite zone qui a notamment aidé les localités à maintenir leur développement socioéconomique et à garantir la défense et la sécurité.

Soulignant le rôle stratégique du commandement de la 5e Zone militaire qui défend les hauts plateaux du Centre et le Centre méridional, il lui a demandé de toujours se tenir prêt au combat. Les défis sécuritaires non traditionnels se multiplient et la situation peut évoluer de façon anormale, a-t-il rappelé.

Le chef de l’État a exigé des responsables du commandement qu’ils veillent à ce que tous les soldats et toutes les familles méritantes dans la région, à fortiori celles vivant dans les zones montagneuses, frontalières et insulaires puissent célébrer décemment le Têt.

Des mesures synchrones doivent être adoptées pour construire une force politiquement forte, en accordant une attention particulière à l'éducation politique et idéologique, a-t-il dit, soulignant sur la nécessité de promouvoir le travil extérieure de défense pour faire des frontières avec le Laos et le Cambodge des frontières de paix, d’amitié et de coopération. – VNA