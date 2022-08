Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’approche du 53e anniversaire du décès du Président Hô Chi Minh et de son Testament (2 septembre 1969), le chef de l’Etat, Nguyên Xuân Phuc, s’est rendu le 14 août au temple dédié au grand leader au mont Ba Vi, en banlieue de Hanoï.

Il a déposé des fleurs et brûlé des bâtonnets d’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh.

La cérémonie a vu la participation d’anciens dirigeants du Parti, de l'État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, de représentants de différents ministères, organes, localités, ainsi que de membres des familles Nguyen Sinh et Hoang Xuan au district de Nam Dan, province de Nghe An (Centre), terre natale du Président Hô Chi Minh.

Le 2 septembre 1969, le Président Hô Chi Minh est décédé. Son Testament est un bien inestimable du peuple vietnamien. Réaliser son testament est la façon dont le peuple vietnamien exprime sa gratitude envers son dirigeant bien-aimé.-VNA