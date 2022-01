Le président Nguyen Xuan Phuc et la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan brûlent des bâtonnets d’encens pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh, le leader bien-aimé de la nation vietnamienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a offert de l'encens au Président Hô Chi Minh à la Maison 67 dans la zone commémorative du leader éminent du pays au sein du Palais présidentiel à Hanoï le 31 janvier, à l'occasion du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et du Nouvel An lunaire du Tigre.

Le chef de l'Etat a recommandé aux cadres et employés de la zone commémorative du Président Hô Chi Minh de continuer d'effectuer au mieux leur tâche de préservation des objets de l'Oncle Hô et de diffuser largement la pensée, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh.

La Maison 67, construite et inaugurée en 1967, est le lieu où le Président Hô Chi Minh vécut et travailla de décembre 1954 au jour de son décès (2 septembre 1969). De nombreuses réunions du Bureau politique du Parti y furent organisées pendant les années les plus féroces de la guerre.

Le Président Hô Chi Minh est le leader de génie du Parti et du peuple vietnamiens, le grand maître de la révolution vietnamienne, le Héros de la libération nationale, le combattant exemplaire de l’internationale communiste, l’éminent homme de culture du monde. – VNA