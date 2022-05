Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 13 mai à Hanoï le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, exprimant sa joie de voir se développer les relations bilatérale dans la défense.

Les deux pays ont pris des mesures pour renforcer et édifier la confiance politique ; mettre en œuvre pleinement, efficacement et pratiquement les documents de coopération signés ; renforcer la coopération entre les forces armées, en particulier la coordination en temps opportun dans le traitement des problèmes qui se posent en mer entre la Marine et les garde-côtes des deux pays. Les deux parties ont échangé d’information de renseignement, d’industrie de la défense et participé aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le président a suggéré que les deux ministères de la Défense renforcent la consultation et le soutien lors des forums multilatéraux et maintiennent la position commune de l’ASEAN sur les questions régionales, y compris la question de la Mer Orientale.



Le président a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec l'Indonésie, - son partenaire stratégique de premier plan et promouvait les relations stables, durables et à long terme avec l'Indonésie dans l’économie, la sécurité, la défense, la culture, l’éducation, le tourisme et les échanges entre les deux peuples.



Le Vietnam apprécie hautement les contributions de l'Indonésie à la promotion de la centralité et de la solidarité de l'ASEAN, en particulier, le rôle actif de l'Indonésie dans la promotion de la mise en œuvre du consensus en cinq points sur le Myanmar approuvé par les dirigeants de l'ASEAN en avril 2021.



Le Vietnam a souhaité que l'Indonésie contribue activement à la construction d'une communauté de l’ASEAN de solidarité, de développement, de maintien de la paix, de stabilité et de sécurité, de sûreté et de liberté de la navigation dans la région, sur la base du respect du droit international et conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Les deux pays doivent coopérer plus étroitement pour résoudre les problèmes en mer, en particulier en créant un mécanisme régulier et opportun pour résoudre les problèmes qui se posent, a précisé le dirigeant vietnamien.



Le ministre Prabowo Subianto a affirmé que l'Indonésie attachait toujours de l'importance à ses relations avec le Vietnam.



Après cette visite, l'Indonésie renforcera la coopération avec la marine et les garde-côtes vietnamiens pour résoudre conjointement les problèmes en mer, a-t-il affirmé. L'Indonésie souhaite également apprendre des expériences du Vietnam en matière de développement de la défense, de la pêche et de l'agriculture. Le ministère indonésien de la Défense est prêt à coopérer avec le ministère vietnamien de la Défense pour la formation dans les domaines de la technologie et de la médecine militaire. - VNA