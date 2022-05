Hanoï, 17 mai (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 17 mai à Hanoï l'ambassadeur brunéien sortant Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh, félicitant le diplomate pour l'accomplissement de ses fonctions pendant huit ans au Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) offert un cadeau à l’ambassadeur sortant du Brunei , Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh. Photo : VNA



Le dirigeant vietnamien a apprécié les contributions considérables du diplomate à la paix des deux pays, qui ont été portées à un partenariat intégral en 2019.



Remerciant le gouvernement et le peuple vietnamiens de l'avoir aidé à remplir ses fonctions, l'ambassadeur Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh a apprécié les efforts du Vietnam pour aider à organiser les activités de l'année de l'ASEAN lorsque Brunei a assumé la présidence du bloc en 2021.



L'amélioration des relations bilatérales à un partenariat intégral en 2019 et le 30e anniversaire des relations diplomatiques cette année ont encore prouvé leur coopération de plus en plus substantielle, a-t-il noté.



Il a également félicité le Vietnam pour avoir organisé avec succès la cérémonie d'ouverture des SEA Games 31 et reçu des délégations sportives, notamment l'équipe du Brunei, montrant le Vietnam comme un hôte attentionné et digne de confiance.



Le chef d'État du Vietnam a noté que malgré le COVID-19, les relations bilatérales ont toujours été renforcées, les échanges commerciaux atteignant 310 millions de dollars en 2021 et 328 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2022, augmentant de 3,5 fois d'une année sur l'autre.



«Il faut élever les échanges commerciaux entre nos deux pays à 500 millions de dollars en 2025», a souligné Nguyên Xuân Phuc. Il a demandé au Brunei de réserver le meilleur accueil aux entreprises vietnamiennes et d’augmenter le nombre de bourses d’études accordées aux étudiants vietnamiens. Il a aussi invité l’ambassadeur sortant à continuer d’œuvrer pour le partenariat Vietnam-Brunei.

Le président Phuc a appelé les deux pays à maintenir une coopération étroite au sein de l'ASEAN, des Nations unies et du forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).



Il a également applaudi les résultats du récent sommet spécial ASEAN - États-Unis, au cours duquel les pays ont soutenu l'établissement d'un partenariat stratégique intégral et les relations équilibrées du bloc avec les pays puissants.



En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, les États membres de l’ASEAN doivent parler d’une seule et même voix pour garantir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région, a souligné Nguyên Xuân Phuc. Il a appelé à observer strictement la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale, à faire aboutir les négociations sur un Code de conduite (COC) conforme au droit international et notamment à la Convention de l’ONU sur le droit de la mer de 1982. - VNA