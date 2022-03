Hanoi, 25 mars (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 25 mars à Hanoi, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, en visite officielle au Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc offre un cadeau à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le président a hautement apprécié le fait que Mme Louise Mushikiwabo ait choisi le Vietnam comme première destination de la délégation francophone de promotion économique et commerciale, avec une centaine d’hommes d'affaires des pays francophones de tous les continents du monde pour se connecter et rechercher des opportunités de coopération avec le Vietnam.

Le président a souligné que le succès de la délégation francophone de promotion commerciale, avec la signature de divers accords de coopération, a contribué à consolider et à renforcer les relations traditionnelles, d'amitié, de coopération et de fidélité entre le Vietnam et de nombreux pays francophones.

A cette occasion, le dirigeant vietnamien a partagé avec Mme Louise Mushikiwabo les efforts du Vietnam pour s'adapter en toute sécurité, avec souplesse et contrôler efficacement l'épidémie de COVID-19 afin de créer les conditions à accélérer la reprise et le développement socio-économique.

Le président a salué les efforts et les initiatives de la secrétaire générale de l'OIF pour promouvoir la paix, la coopération et la solidarité internationales, et accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, renforcer la transformation numérique, répondre aux défis mondiaux, tels que les épidémies, les changements climatiques et la pollution de l'environnement, contribuant ainsi à affirmer le rôle de l'OIF en tant qu'institution multilatérale mondiale importante, au service des intérêts communs de la communauté internationale.

Il a affirmé que le Vietnam continuera à promouvoir son rôle de membre actif et responsable de l'OIF, en participant activement aux activités et en contribuant aux efforts de l'Organisation pour la paix, la coopération et le développement des pays membres et dans le monde.

Nguyen Xuan Phuc a donné des propositions sur les orientations visant à promouvoir la coopération entre les deux parties dans les temps à venir, mettant l'accent sur la connexion des entreprises vietnamiennes avec des partenaires francophones.

Le président a demandé à la communauté francophone de soutenir le Vietnam dans le renforcement de sa coopération avec l'Union africaine et de soutenir la formation professionnelle et de la langue française des soldats de l'Armée vietnamienne et des officiers de police participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU dans les pays francophones d'Afrique.

Appréciant hautement l'intérêt de l'OIF à la question en Mer Orientale, Nguyen Xuan Phuc a espéré que l'Organisation continuera à prêter attention à la paix et à la stabilité dans la région Asie-Pacifique et à soutenir le maintien de la sécurité, la liberté de navigation maritime ainsi que les efforts visant à transformer le Mer Orientale en une région de paix, stabilité et prospérité.

La secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo a affirmé que le Vietnam était un membre très important de l'Organisation et s'est félicitée du rôle actif du Vietnam dans la promotion de la coopération économique entre les membres de cette Organisation internationale.

Mme Louise Mushikiwabo a également souligné que les pays francophones s’intéressent à la promotion de la coopération économique et commerciale avec le Vietnam.

Elle a hautement apprécié et s'est engagée à faire de son mieux pour soutenir les propositions du président Nguyen Xuan Phuc visant à renforcer les relations de coopération entre le Vietnam et l'Organisation internationale de la Francophonie.

Le même jour, la présidente de la Commission des affaires sociales de l'AN, du Groupe de députés d'amitié Vietnam-France et de la section du Vietnam de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a égalment reçu la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo. - VNA