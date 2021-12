Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite d'Etat au Cambodge, le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 21 décembre le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum et le président de l'Assemblée nationale du Cambodge Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin.



Samdech Say Chhum et Nguyen Xuan Phuc étaient heureux de constater que dans le contexte d'évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19, la coopération entre les deux pays a maintenu une dynamique dans tous les canaux et dans tous les domaines, notamment la coopération entre les deux organes législatifs.

Nguyen Xuan Phuc a salué les échanges, la coopération et l’entraide entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Sénat cambodgien dans le cadre bilatéral ainsi que lors des forums parlementaires régionaux et internationaux.

Le président Nguyen Xuan Phuc et le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin ont assisté à la cérémonie de mise en chantier du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du Cambodge. Photo : VNA

Les deux parties ont convenu de pousser les organes législatifs des deux pays à continuer à soutenir et à créer un corridor juridique plus favorable pour renforcer la connectivité économique, commerciale et d'investissement ; de promouvoir les échanges entre les deux peuples et la coopération décentralisée, en particulier entre les provinces limitrophes ; de coordonner pour bien organiser les activités pour célébrer l'"Année de l'amitié Vietnam – Cambodge et Cambodge - Vietnam 2022" et le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967-24 juin 2022).



Lors de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrinn et le président Nguyen Xuan Phuc, les deux parties ont souligné que le Vietnam et le Cambodge étaient deux voisins proches avec une tradition de solidarité, de soutien et d'assistance mutuelle, ce témoignant de l’entraide opportune et efficace pour le contrôle du COVID-19.

Les deux parties ont convenu dans les prochains temps de maintenir des contacts et des échanges réguliers dans toutes les domaines, y compris le domaine parlementaire ; continuer à perfectionner le système juridique pour renforcer les liens entre les deux économies ; créer un couloir juridique favorable pour améliorer l'efficacité de la coopération dans tous les domaines.



Après la rencontre, le président Nguyen Xuan Phuc et le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin ont assisté à la cérémonie de mise en chantier du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du Cambodge. Le Vietnam a fait un don de 25 millions de dollars pour cet ouvrage. -VNA