Le président de l'État, Nguyen Xuan Phuc (6e à partir de la droite), et les ambassadeurs et chargés d’affaires a.i. des pays membres de l'ASEAN au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'État, Nguyen Xuan Phuc, a reçu le 13 avril les ambassadeurs et chargés d’affaires a.i. des pays membres de l'ASEAN, venus le féliciter à l'occasion de son élection à la présidence du Vietnam.



Au nom des ambassadeurs et chargés d’affaires a.i, l’ambassadeur du Brunei au Vietnam, Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh, représentant du président de l’ASEAN en 2021, a adressé ses félicitations chaleureuses au président Nguyen Xuan Phuc.



Il a déclaré apprécier les réalisations du Vietnam, notamment sa réponse au COVID-19 et ses contributions importantes à l’édification de la Communauté de l’ASEAN en 2020, année où le Vietnam avait assumé la présidence tournante du bloc régional.



Il s’est déclaré convaincu que le président Nguyen Xuan Phuc aiderait à approfondir la solidarité et la coopération entre le Vietnam et les autres pays membres de l’ASEAN, contribuant à la collaboration pour la paix et la stabilité de la région comme du monde.



Le chef de l’Etat vietnamien a souligné que la participation à la coopération de l'ASEAN était toujours l'une des grandes priorités de la politique extérieure du Vietnam et que l’amitié et la coopération avec les pays voisins et les amis au sein de l'ASEAN étaient une base essentielle des relations bilatérales du Vietnam.



Nguyen Xuan Phuc s’est engagé à oeuvrer pour développer l'amitié et la coopération entre le Vietnam et les autres pays membres de l'ASEAN, mettre en œuvre avec succès la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025, contribuer au développement durable de l’Asie du Sud-Est.



Il a déclaré souhaiter que les ambassadeurs et chargés d’affaires a.i continuent de développer leur rôle pour contribuer davantage au renforcement des relations entre le Vietnam et les autres pays membres de l’ASEAN. -VNA