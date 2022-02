Hanoi, 24 février (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc s’est envolé jeudi après-midi, 24 février, pour Singapour pour une visite d’Etat du 24 au 26 février à l’invitation de la présidente Halimah Yacob.

Le président Nguyên Xuân Phuc et son épouse Trân Thi Nguyêt Thu. Photo : VNA

Il est accompagné de son épouse Trân Thi Nguyêt Thu, ainsi que du général Phan Van Giang, ministre de la Défense, du pérsident du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai, du ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, du ministre de l’Information et de la Communication Nguyen Manh Hung, du ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hông Diên et de plusieurs hauts fonctionnaires.

La visite, la première d’un haut dirigeant vietnamien à l’étranger en 2020 et aussi la première que Singapour recevra depuis le début de l’épidémie de Covid-19, devra porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur dans le contexte où une série d’accords de libre-échange de nouvelle génération avec la participation du Vietnam et de Singapour sont entrés en vigueur.



La visite d’État du président Nguyên Xuân Phuc réaffirme les excellents liens de Singapour avec le Vietnam, alors que les deux pays se préparent à commémorer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique en 2023.

Elle vise à affirmer la volonté de développer l’économie et de créer un environnement des affaires favorable, envoyant un message important pour rassurer les investisseurs singapouriens face aux difficultés liées au Covid-19.

La visite apporte une contribution importante aux efforts de relance après l’épidémie, notamment dans les domaines en cohérence avec les avantages singapouriens et les besoins vietnamiens, dont l’économie numérique, la transformation numérique et la formation des ressources humaines en gestion. - VNA